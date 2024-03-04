У Раді зареєстрували законопроект щодо управління авторськими правами

Законопроект має на меті врегулювання питань, пов'язаних з реєстрацією юридичних осіб як організацій колективного управління та акредитацією таких організацій.

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проект закону під номером 11059, який передбачає внесення змін до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо адміністративної процедури. Про це повідомив представник Кабміну в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Метою цього законопроекту є приведення норм цього закону у відповідність до вимог Закону України № 2073-ІХ «Про адміністративну процедуру».

Проект передбачає внесення змін до Закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» у частині регулювання відносин, пов'язаних з реєстрацією юридичних осіб як організацій колективного управління та акредитацією таких організацій. Оновлення буде проведено з урахуванням положень Закону «Про адміністративну процедуру».

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