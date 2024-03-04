В Раде зарегистрировали законопроект по управлению авторскими правами

Законопроект имеет целью урегулирование вопросов, связанных с регистрацией юридических лиц как организаций коллективного управления и аккредитацией таких организаций.

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона под номером 11059, который предусматривает внесение изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" относительно административной процедуры. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Целью этого законопроекта является приведение норм этого закона в соответствие с требованиями Закона Украины № 2073-ІХ "Об административной процедуре".

Проект предусматривает внесение изменений в Закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" в части регулирования отношений, связанных с регистрацией юридических лиц как организаций коллективного управления и аккредитацией таких организаций. Обновление будет проведено с учетом положений Закона "Об административной процедуре".

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