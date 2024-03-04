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  1. В Украине

Минздрав создал рабочую группу для проверки ВВК в Киеве

19:13, 4 марта 2024
Из-за большого количества жалоб о взяточничестве во время медосмотров Ляшко подписал приказ о проверке ВВК в Киеве.
Минздрав создал рабочую группу для проверки ВВК в Киеве
Источник фото: dailylviv
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В Министерство здравоохранения Украины поступает много жалоб о вымогательстве взяток за запись о болезни во время медосмотров ВВК. Поэтому ведомство взяло на себя инициативу создания рабочей группы с целью проверки военно-больничных комиссий в Киеве. Приказ об этом подписал министр Виктор Ляшко. По его словам, такое решение принято из-за роста количества жалоб, поступающих в Минздрав, основные из которых касаются базовых проблем, которые можно исправить оперативно, таких как несоблюдение очереди, отсутствие комфортных условий для прохождения ВВК и неоптимальные маршруты.

Он напомнил, что уже в 2023 году Минздрав разрешил военнообязанным проходить медосмотр в гражданских медицинских учреждениях по четко определенным срокам. Однако некоторые ВВК продолжают работать на базе военных учреждений, не используя гражданские медицинские учреждения.

Ляшко также отметил, что Минздрав активно занимается вопросами коррупции в системе ВВК, включая вымогательство взяток за определенные услуги и схемы незаконного передвижения призывников через границу. Министерство сотрудничает с правоохранительными органами и военными администрациями, чтобы обеспечить соблюдение законности во всех сферах медицинского обслуживания.

«Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов.  И мы над этим совместно работаем. Прошу всех также со своей стороны быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми вы сталкиваетесь. Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а следовательно, соответственно реагировать», - подчеркнул Ляшко в заметке в Facebook.

О прохождении ВВК в гражданских медицинских учреждениях, за дополнительной информацией можно обратиться по телефону: 0 800 60 20 19.

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