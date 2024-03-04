МОЗ створило робочу групу для перевірки ВЛК у Києві

Через велику кількість скарг про хабарництво під час медоглядів Ляшко підписав наказ про перевірки ВЛК у Києві.

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До Міністерства охорони здоров'я України надходить багато скарг про вимагання хабарів за запис про хворобу під час медоглядів ВЛК. Тому відомство взяло на себе ініціативу створення робочої групи з метою перевірки військово-лікарняних комісій у Києві. Наказ про це підписав міністр Віктор Ляшко. За його словами, таке рішення прийнято через зростання кількості скарг, що надходять до МОЗ, основні з яких стосуються базових проблем, які можна виправити оперативно, таких як недотримання черги, відсутність комфортних умов для проходження ВЛК та неоптимальні маршрути.

Він нагадав, що вже у 2023 році МОЗ дозволило військовозобов'язаним проходити медогляд у цивільних медичних закладах за чітко визначеними строками. Однак деякі ВЛК продовжують працювати на базі військових установ, не використовуючи цивільні медичні заклади.

Ляшко також зазначив, що МОЗ активно займається питаннями корупції у системі ВЛК, включаючи вимагання хабарів за певні послуги та схеми незаконного пересування призовників через кордон. Міністерство співпрацює з правоохоронними органами та військовими адміністраціями, щоб забезпечити дотримання законності в усіх сферах медичного обслуговування.

«Ганебні випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний, має припинитися. Кожна маніпуляція має отримати належну оцінку правоохоронних органів. І ми над цим спільно працюємо. Прошу всіх також зі свого боку бути активними та повідомляти про порушення, з якими ви стикаєтеся. Це допоможе нам краще розуміти, які та де є проблеми, а отже, відповідно реагувати», - підкреслив Ляшко у дописі в Facebook.

Щодо проходження ВЛК у цивільних медичних закладах, за додатковою інформацією можна звернутися за номером телефону: 0 800 60 20 19.

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