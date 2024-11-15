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Зеленський підписав закон, яким уніфіковано підходи щодо процедури виконання та оскарження адміністративних актів

17:37, 15 листопада 2024
Документом усунено колізію із Законом України «Про адміністративну процедуру» в спеціальних законодавчих актах.
Зеленський підписав закон, яким уніфіковано підходи щодо процедури виконання та оскарження адміністративних актів
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» № 4017-IX. 

Цей Закон спрямований на приведення чинного законодавства у відповідність із Законом України «Про адміністративну процедуру» у всіх галузях, охоплених його сферою застосування, щоб громадяни та бізнес мали однаковий алгоритм відносин з державою.

Законом 4017-IX:

- внесено зміни до 196 законодавчих актів, з метою їх приведення у відповідність до Закону України «Про адміністративну процедуру»;

- усунено колізії із Законом України «Про адміністративну процедуру» в спеціальних законодавчих актах;

- мінімізовано дублювання норм та спеціальних процедур (винятків);

- уніфіковано підходи щодо процедури прийняття, виконання та оскарження адміністративних актів та термінологію законодавчих актів у відповідності до положень Закону України «Про адміністративну процедуру».

Закон України 4017 спрямований на адаптацію національного законодавства до системи права Європейського Союзу та виконання Україною зобов’язань у сфері Європейської інтеграції.

Раніше ми писали, що Верховна Рада внесла зміни до закону про адвокатуру щодо набрання чинності рішеннями органів адвокатського самоврядування і оскарження рішень КДКА.

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Верховна Рада України Володимир Зеленський

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