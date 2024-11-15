Зеленский подписал закон, который унифицирует подходы к процедуре выполнения и обжалования административных актов

Документом устранена коллизия с Законом Украины «Об административной процедуре» в специальных законодательных актах.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об административной процедуре» №4017-IX. Об этом сообщил официальный сайт парламента.

Этот Закон направлен на приведение действующего законодательства в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре» во всех областях, охваченных его сферой применения, чтобы граждане и бизнес имели одинаковый алгоритм отношений с государством.

Законом 4017-IX:

- внесены изменения в 196 законодательных актов с целью их приведения в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре»;

- устранены коллизии с Законом Украины «Об административной процедуре» в специальных законодательных актах;

- минимизировано дублирование норм и специальных процедур (исключений);

- унифицированы подходы к процедуре принятия, выполнения и обжалования административных актов и терминологии законодательных актов в соответствии с положениями Закона Украины «Об административной процедуре».

Закон Украины 4017 направлен на адаптацию национального законодательства к системе права Европейского Союза и исполнение Украиной обязательств в сфере Европейской интеграции.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада внесла изменения в закон об адвокатуре о вступлении в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжаловании решений КДКА.

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