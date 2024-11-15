«Билет» в Румынию за 2500-8000 долларов — к схеме причастен правоохранитель со Львовщины

Подозреваемый искал желающих покинуть территорию Украины и за денежное вознаграждение осуществлял их перемещение к границе, объясняя пути его пересечения.

На Закарпатье разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу, к которой причастен правоохранитель со Львовщины. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

В настоящее время ему уже избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внести залог.

Известно, что подозреваемый искал желающих покинуть территорию Украины и за денежное вознаграждение осуществлял их перемещение к границе, объясняя пути его пересечения. Для этого предоставлял электронные карты с намеченным на них маршрутом в Румынию.

Чтобы воспользоваться «помощью» полицейского мужчины платили от 2500 до 8000 долларов с человека. Подозреваемый, используя свои служебные возможности, на автомобиле довозил этих лиц в приграничные зоны, обеспечивая беспрепятственный проезд блокпостов.

Разоблачены несколько эпизодов противоправной деятельности, однако препятствием этим попыткам стали сотрудники Госпогранслужбы. Беглецов привлекли к административной ответственности.

Относительно организатора схемы досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Все обстоятельства незаконной деятельности устанавливаются.

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