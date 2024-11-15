«Квиток» до Румунії за 2500-8000 доларів — до схеми причетний правоохоронець зі Львівщини

Підозрюваний шукав охочих покинути територію України та за грошову винагороду здійснював їх переміщення до кордону, пояснюючи шляхи його перетину.

На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої причетний правоохоронець зі Львівщини. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Відомо, що підозрюваний шукав охочих покинути територію України та за грошову винагороду здійснював їх переміщення до кордону, пояснюючи шляхи його перетину. Для цього надавав електронні карти з наміченим на них маршрутом до Румунії.

Аби скористатися «допомогою» поліцейського чоловіки сплачували від 2500 до 8000 доларів з особи. Підозрюваний, використовуючи свої службові можливості, на автомобілі довозив цих осіб у прикордонні зони, забезпечуючи безперешкодний проїзд блокпостів.

Викрито кілька епізодів протиправної діяльності, однак на заваді цим спробам стали співробітники Держприкордонслужби. Втікачів притягнули до адміністративної відповідальності.

Щодо організатора схеми досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Усі обставини незаконної діяльності встановлюють.

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