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«Квиток» до Румунії за 2500-8000 доларів — до схеми причетний правоохоронець зі Львівщини

23:15, 15 листопада 2024
Підозрюваний шукав охочих покинути територію України та за грошову винагороду здійснював їх переміщення до кордону, пояснюючи шляхи його перетину.
«Квиток» до Румунії за 2500-8000 доларів — до схеми причетний правоохоронець зі Львівщини
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На Закарпатті викрили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон, до якої причетний правоохоронець зі Львівщини. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Наразі йому вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Відомо, що підозрюваний шукав охочих покинути територію України та за грошову винагороду здійснював їх переміщення до кордону, пояснюючи шляхи його перетину. Для цього надавав електронні карти з наміченим на них маршрутом до Румунії.

Аби скористатися «допомогою» поліцейського чоловіки сплачували від 2500 до 8000 доларів з особи. Підозрюваний, використовуючи свої службові можливості, на автомобілі довозив цих осіб у прикордонні зони, забезпечуючи безперешкодний проїзд блокпостів.

Викрито кілька епізодів протиправної діяльності, однак на заваді цим спробам стали співробітники Держприкордонслужби. Втікачів притягнули до адміністративної відповідальності.

Щодо організатора схеми досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Усі обставини незаконної діяльності встановлюють.

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