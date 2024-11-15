Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Отказ предприятию в предоставлении градостроительных условий и ограничений на реконструкцию нежилых помещений под многоквартирный жилой дом – позиция Верховного Суда

17:27, 15 ноября 2024
Для получения градостроительных условий и ограничений на реконструкцию дома без изменения внешних геометрических размеров их фундаментов в плане представления документа, удостоверяющего право на земельный участок, не требуется.
Отказ предприятию в предоставлении градостроительных условий и ограничений на реконструкцию нежилых помещений под многоквартирный жилой дом – позиция Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Департамент архитектуры отказал предприятию в предоставлении градостроительных условий и ограничений на реконструкцию нежилых помещений под многоквартирный жилой дом с надстройкой из-за неподачи определенных ч. 3 ст. 29 Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» документов, в частности, копии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении иска.

Кассационный административный суд в составе ВС решения судов предыдущих инстанций отменил и принял новое решение – о частичном удовлетворении иска.

На підставі аналізу положень ч. 4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Суд дійшов висновку, що право на виконання будівельних робіт без документа, який засвідчує право на земельну ділянку, виникає за наявності чотирьох самостійних підстав: 1) реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані; 2) реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення; 3) комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності; 4) нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності.

Перші дві підстави не залежать від категорії замовника (його приналежності до органів державної влади або місцевого самоврядування) та від форми власності земельної ділянки, а обумовлюються характеристиками самого об’єкта будівництва (це має бути вже існуючий об’єкт, розміщений на землях відповідної категорії) та видами будівельних робіт (реконструкція, реставрація або капітальний ремонт, тобто не нове будівництво). Натомість інші дві підстави обумовлені передовсім видом замовника, яким може бути лише орган державної влади або орган місцевого самоврядування, та формою власності земельної ділянки, на якій розміщується об’єкт будівництва (державна або комунальна власність).

Отже, положення абз. 1 ч. 4 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» потрібно розуміти так, що вислів «на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності» слід застосовувати тільки щодо комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду та нового будівництва об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури.

З огляду на такий висновок Суд зазначив, що неподання документів про право власності або користування земельною ділянкою до заяви про видачу містобудівних умов не могла бути підставою для відмови лише за умови, що реконструкція, яку мало намір провести підприємство, не передбачала зміну зовнішніх геометричних розмірів фундаментів у плані.

Постанова Верховного Суду від 5 вересня 2024 року у справі № 600/7509/21-а (адміністративне провадження № К/990/22338/22) — за посиланням.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи бывшего Верховного Суда Украины судятся с Верховным Судом за вознаграждение, которое они не получали, потому что не осуществляли правосудие

Точку в вопросе выплаты вознаграждения бывшим судьям ВСУ придется поставить именно Верховному Суду.

Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики