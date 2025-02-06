Для другого із подружжя військовослужбовця спростили процедуру отримання громадянства України

Спрощено процедуру отримання громадянства для подружжя захисників України.

Президент Володимир Зеленський 3 лютого підписав Закон №4191-ІХ, який забезпечує спрощене отримання українського громадянства для другого із подружжя військовослужбовця громадянина України.

Зокрема, застосовано ширший перелік військових формувань, повідомляють у МВС.

Що змінює цей закон

Спрощена процедура отримання громадянства

Раніше потрібно було офіційно виходити із громадянства своєї країни протягом двох років. Тепер для цього достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Рівні умови для всіх військових сімей

Відтепер другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства.

Право на поновлення громадянства

Якщо другий із подружжя захисника України раніше був громадянином України, але втратив цей статус, він може поновити громадянство за спрощеною процедурою.

Додаткові зміни:

Надає право іноземцю, який проживав на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх 5 років та членам його сім’ї, які також з ним прожили в Україні не менше 5 років на підставі посвідки на проживання, одночасно подати заяву на отримання дозволу на імміграцію.

Оновлено поняття «приймаюча сторона» у законодавстві, щоб уникнути правових розбіжностей.

Як писала «Судово-юридична газета», на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 3 лютого відкрили Центр тестування з основ Конституції та історії України для осіб, які претендують на набуття громадянства.

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