Практика судів
  1. Законодавство

Для другого із подружжя військовослужбовця спростили процедуру отримання громадянства України

13:46, 6 лютого 2025
Спрощено процедуру отримання громадянства для подружжя захисників України.
Для другого із подружжя військовослужбовця спростили процедуру отримання громадянства України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 3 лютого підписав Закон №4191-ІХ, який забезпечує спрощене отримання українського громадянства для другого із подружжя військовослужбовця громадянина України.

Зокрема, застосовано ширший перелік військових формувань, повідомляють у МВС.

Що змінює цей закон

 Спрощена процедура отримання громадянства

Раніше потрібно було офіційно виходити із громадянства своєї країни протягом двох років. Тепер для цього достатньо подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

 Рівні умови для всіх військових сімей

Відтепер другий із подружжя, який проходить або проходив військову службу, також має право на спрощену процедуру отримання громадянства.

 Право на поновлення громадянства

Якщо другий із подружжя захисника України раніше був громадянином України, але втратив цей статус, він може поновити громадянство за спрощеною процедурою.

Додаткові зміни:

  • Надає право іноземцю, який проживав на території України на підставі посвідки на тимчасове проживання протягом останніх 5 років та членам його сім’ї, які також з ним прожили в Україні не менше 5 років на підставі посвідки на проживання, одночасно подати заяву на отримання дозволу на імміграцію.
  • Оновлено поняття «приймаюча сторона» у законодавстві, щоб уникнути правових розбіжностей.

Як писала «Судово-юридична газета», на базі Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» 3 лютого відкрили Центр тестування з основ Конституції та історії України для осіб, які претендують на набуття громадянства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

МВС закон Україна громадянство військовослужбовці Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні призупинив роботу Американський дім

Американський дім адмініструвався міжнародною громадською організацією IREX, яка отримувала кошти від Державного департаменту США та USAID.

Зобов’язання медіа видаляти коментарі читачів, які ображають третіх осіб, відповідає рішенню ЄСПЛ – у комітеті послалися на висновок консультанта Ради Європи

Комітет з питань свободи слова закликав Президента швидше підписати закон, що дає медіа 3 дні з отримання ухвали суду про відкриття провадження, на вирішення питання – видалити коментар читача, який ображає третіх осіб, або судитися.

Народні депутати просять КСУ визнати неконституційною частину закону про дерадянізацію законодавства, бо через нього виникли проблеми з правами громадян на землю

КСУ отримав подання групи нардепів щодо конституційності певних норм закону про дерадянізацію законодавства України, який було прийнято у квітні 2022 року – як виявилося, заборона застосування земельного законодавства радянських часів призвела до проблем з правами громадян на землю.

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО щодо невідкладних змін до порядку бронювання військовозобов'язаних

Рішенням РНБО Кабміну доручено змінити особливості визначення підприємств критично важливими.

Верховний Суд пояснив, що розгляд судом справи, де він є третьою особою, а підставами позову є його дії, без належного з’ясування наявності чи відсутності підстав для відводу, не відповідає принципу неупередженості

Об’єднана палата КЦС ВС наголосила, що у всіх випадках судді зобов’язані діяти таким чином, щоб слугувати прикладом доброчесності для учасників судових проваджень, громадськості, тому несуть повну відповідальність за вирішення питань, пов’язаних з їх приватним інтересом, таким чином, щоб максимально запобігати конфлікту інтересів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду