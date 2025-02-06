Для второго из супругов военнослужащего упростили процедуру получения гражданства Украины

Упрощена процедура получения гражданства для супругов защитников Украины

Президент Владимир Зеленский 3 февраля подписал Закон №4191-ІХ, который обеспечивает упрощенное получение украинского гражданства для второго из супругов военнослужащего гражданина Украины.

В частности, применен более широкий перечень военных формирований, сообщают в МВД.

Что изменяет этот закон

Упрощенная процедура получения гражданства

Раньше нужно было официально выходить из гражданства своей страны в течение двух лет. Теперь для этого достаточно подать право на отказ от иностранного гражданства.

Равные условия для всех военных семей

Теперь второй из супругов, который проходит или проходил военную службу, также имеет право на упрощенную процедуру получения гражданства.

Право на возобновление гражданства

Если второй из супругов защитник Украины ранее был гражданином Украины, но утратил этот статус, он может восстановить гражданство по упрощенной процедуре.

Дополнительные изменения:

Предоставляет право иностранцу, проживавшему на территории Украины на основании вида на жительство в течение последних 5 лет и членам его семьи, которые также с ним прожили в Украине не менее 5 лет на основании вида на жительство, одновременно подать заявление на получение разрешения на иммиграцию.

Обновлено понятие «принимающая сторона» в законодательстве во избежание правовых разногласий.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на базе Государственного учреждения «Научно-методический центр высшего и профессионального предвысшего образования» 3 февраля открыли Центр тестирования по основам Конституции и истории Украины для лиц, претендующих на приобретение гражданства.

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