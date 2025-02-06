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ГБР разоблачило должностных лиц, разворовавших более 100 млн грн на закупки дров для ВСУ

16:09, 6 февраля 2025
Организовал схему бывший глава Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска.
ГБР разоблачило должностных лиц, разворовавших более 100 млн грн на закупки дров для ВСУ
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Государственное бюро расследований разоблачило организованную группу, завладевшую более 101 млн грн во время закупок для военных. Об этом сообщает ГБР.

Указывается, что подозрение объявлено должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела Луганска, который сейчас входит в систему сил логистики ВСУ, и их пособникам. Злоумышленники завладели более 101 млн гривен при закупках топливной древесины для нужд ВСУ.

По данным ГБР, организовал противоправную схему бывший глава КЭВ г. Луганск. Он привлек к ней двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя. Участники сделки организовали закупку дров для Вооруженных сил Украины по завышенной цене, без проведения открытых торгов и по договорам с опосредованными поставщиками.

Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых находились под полным контролем участников схемы. В общей сложности работники ГБР установили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были задействованы в сделке.

Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн.

Правоохранители провели 28 обысков, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны.

Пятерым участникам организованной группы поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно, в условиях военного положения, в особо крупных размерах, в составе организованной группы (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 27 ч. 1 К. 15, 15).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

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ГБР

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