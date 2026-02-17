  1. Законодавство

«Сільради» та «селища міського типу» усунуть: Рада готується прибрати застарілі терміни

14:43, 17 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законодавство приведуть у відповідність до нового адмінустрою.
«Сільради» та «селища міського типу» усунуть: Рада готується прибрати застарілі терміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав урядовий законопроєкт № 14318, який передбачає приведення чинного законодавства у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час засідання 16 лютого народні депутати рекомендували парламенту ухвалити документ за основу.

Ініціатива спрямована на усунення застарілої термінології в законодавстві. Зокрема, мова йде про такі поняття, як «місто районного значення», «селище міського типу», «сільрада».

Крім того, документ уточнює повноваження органів місцевого самоврядування відповідно до принципу повсюдності їхніх повноважень.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Автори законопроєкту зазначають, що  2020 році Кабінет Міністрів визначив адміністративні центри та затвердив території 1 469 територіальних громад, а 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори в новоутворених громадах. Водночас у низці законів зберігаються норми, які обмежують повноваження органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів, що суперечить чинному законодавству.

Чинне законодавство досі містить застарілу термінологію — зокрема поняття міст обласного чи районного значення, селищ міського типу, сільрад і «території ради», що не відповідає новим правовим підходам та може спричиняти колізії у правозастосуванні. У зв’язку з цим законопроєктом пропонується внести зміни до 6 кодексів і 64 законів України, привівши їх у відповідність до актуального законодавства у сфері місцевого самоврядування.

Насамперед пропонується юридично вилучити з законодавства застарілі категорії адміністративно-територіальних одиниць, зокрема міста обласного та районного значення, селища міського типу, а також численні згадки про об’єднані територіальні громади як окремий тип суб’єкта. У всіх базових законах такі поняття замінюються єдиним підходом — територіальна громада.

Також комітет рекомендував Верховній Раді повернути Кабміну на доопрацювання законопроєкт № 14230, який регулює правила зайняття окремих посад в органах державної влади та місцевого самоврядування громадянами України, що мають громадянство іншої держави.

Документ передбачає уточнення вимог щодо осіб із множинним громадянством, а також проведення перевірок щодо способу набуття громадянства та можливих фактів колабораційної діяльності з державою-агресором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України законопроект Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя Яворівського райсуду Марʼяна Білецька заявила про погрози у WhatsApp через справу: ВРП звернеться до ОГП

Суддя Яворівського районного суду Львівської області поскаржилася на тиск з боку невідомої особи через месенджери WhatsApp та Viber.

Підвищення зарплати педагогів та соцпрацівників потребує додаткових 20 млрд грн

Законопроєкт передбачає збільшення видатків на підвищення зарплат педагогів та працівників соцсфери через субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Закон про житлову політику набрав чинності, але без Кабміну реформа може залишитися на папері

Механізми державної підтримки для реалізації права на житло в очікуванні рішень Кабінету Міністрів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

Кінець «тіньовому» ринку оренди: у Раді придумали, як змусити власників житла платити податки

Законопроєкт пропонує податкові пільги для орендодавців та стимулює легальну здачу житла.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]