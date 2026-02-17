«Сільради» та «селища міського типу» усунуть: Рада готується прибрати застарілі терміни

Законодавство приведуть у відповідність до нового адмінустрою.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав урядовий законопроєкт № 14318, який передбачає приведення чинного законодавства у відповідність до нового адміністративно-територіального устрою України.

Під час засідання 16 лютого народні депутати рекомендували парламенту ухвалити документ за основу.

Ініціатива спрямована на усунення застарілої термінології в законодавстві. Зокрема, мова йде про такі поняття, як «місто районного значення», «селище міського типу», «сільрада».

Крім того, документ уточнює повноваження органів місцевого самоврядування відповідно до принципу повсюдності їхніх повноважень.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Автори законопроєкту зазначають, що 2020 році Кабінет Міністрів визначив адміністративні центри та затвердив території 1 469 територіальних громад, а 25 жовтня 2020 року відбулися перші місцеві вибори в новоутворених громадах. Водночас у низці законів зберігаються норми, які обмежують повноваження органів місцевого самоврядування лише межами населених пунктів, що суперечить чинному законодавству.

Чинне законодавство досі містить застарілу термінологію — зокрема поняття міст обласного чи районного значення, селищ міського типу, сільрад і «території ради», що не відповідає новим правовим підходам та може спричиняти колізії у правозастосуванні. У зв’язку з цим законопроєктом пропонується внести зміни до 6 кодексів і 64 законів України, привівши їх у відповідність до актуального законодавства у сфері місцевого самоврядування.

Насамперед пропонується юридично вилучити з законодавства застарілі категорії адміністративно-територіальних одиниць, зокрема міста обласного та районного значення, селища міського типу, а також численні згадки про об’єднані територіальні громади як окремий тип суб’єкта. У всіх базових законах такі поняття замінюються єдиним підходом — територіальна громада.

Також комітет рекомендував Верховній Раді повернути Кабміну на доопрацювання законопроєкт № 14230, який регулює правила зайняття окремих посад в органах державної влади та місцевого самоврядування громадянами України, що мають громадянство іншої держави.

Документ передбачає уточнення вимог щодо осіб із множинним громадянством, а також проведення перевірок щодо способу набуття громадянства та можливих фактів колабораційної діяльності з державою-агресором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.