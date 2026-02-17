«Сельсоветы» и «поселки городского типа» уберут: Рада готовится избавиться от устаревших терминов

Законодательство приведут в соответствие с новым админустроем.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал правительственный законопроект № 14318, предусматривающий приведение действующего законодательства в соответствие с новым административно-территориальным устройством Украины.

Во время заседания 16 февраля народные депутаты рекомендовали парламенту принять документ за основу.

Инициатива направлена на устранение устаревшей терминологии в законодательстве. В частности, речь идет о таких понятиях, как «город районного значения», «поселок городского типа», «сельсовет».

Кроме того, документ уточняет полномочия органов местного самоуправления в соответствии с принципом повсеместности их полномочий.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», авторы законопроекта отмечают, что в 2020 году Кабинет Министров определил административные центры и утвердил территории 1 469 территориальных общин, а 25 октября 2020 года состоялись первые местные выборы в новообразованных общинах. В то же время в ряде законов сохраняются нормы, которые ограничивают полномочия органов местного самоуправления лишь границами населенных пунктов, что противоречит действующему законодательству.

Действующее законодательство до сих пор содержит устаревшую терминологию — в частности понятия городов областного или районного значения, поселков городского типа, сельсоветов и «территории совета», что не соответствует новым правовым подходам и может вызывать коллизии в правоприменении. В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в 6 кодексов и 64 закона Украины, приведя их в соответствие с актуальным законодательством в сфере местного самоуправления.

Прежде всего предлагается юридически исключить из законодательства устаревшие категории административно-территориальных единиц, в частности города областного и районного значения, поселки городского типа, а также многочисленные упоминания объединенных территориальных общин как отдельного типа субъекта. Во всех базовых законах такие понятия заменяются единым подходом — территориальная община.

Также комитет рекомендовал Верховной Раде вернуть Кабмину на доработку законопроект № 14230, регулирующий правила занятия отдельных должностей в органах государственной власти и местного самоуправления гражданами Украины, имеющими гражданство другого государства.

Документ предусматривает уточнение требований к лицам с множественным гражданством, а также проведение проверок относительно способа приобретения гражданства и возможных фактов коллаборационной деятельности с государством-агрессором.

