Київрада розкритикувала документ про цифровізацію виконавчого провадження через ризики для боржників і їхнього житла

Перед цим у Мінʼюсті вказували: документ не створює жодних нових підстав для стягнення житла.

Київська міська рада звернулася до парламенту із закликом не підтримувати законопроєкт № 14005 щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.

У Київраді вважають, що документ може створити серйозні ризики для громадян, зокрема передбачає посилення механізмів автоматичного блокування коштів і майна боржників навіть без накладення арешту, а також дозволяє стягнення єдиного житла та земельної ділянки за наявності боргу понад 160 000 грн.

Як зазначила депутатка Київради Алла Шлапак: «Прийняття цього законопроєкту в запропонованій редакції може призвести до масового виселення тисяч людей, що порушує основоположні права людини та суперечить принципам соціальної держави».

За її словами, ініціатива також не враховує соціальні обставини українців, зокрема фінансове навантаження на пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб.

На думку міськради, що виконання судових рішень є важливим, однак воно має відбуватися із дотриманням балансу між ефективністю стягнення боргів і захистом прав громадян.

У свою чергу заступник Міністра юстиції Андрій Гайченко раніше вказував, що євроінтеграційний законопроєкт № 14005 щодо цифровізації виконавчого провадження не запроваджує жодних нових правил, обмежень чи підстав для стягнення житла. Його ключова норма – автоматичне виключення особи з Єдиного реєстру боржників одразу після сплати заборгованості.

Андрій Гайченко зазначав, що законопроєкт передбачає, що всі обмеження та обтяження зніматимуться автоматично, без необхідності додаткового звернення до державного виконавця. Відтак, це має значно спростити процедуру для громадян та зменшити навантаження на виконавчу службу. За словами заступника міністра, нововведення дозволить оперативно оновлювати статус громадян, які повністю виконали свої боргові зобов’язання, та значно спростить роботу державних виконавців.

«Єдине, що впроваджує законопроект — це автоматичне виключення людини з реєстру боржників після сплати заборгованості. Таким чином ти сплатив — і ти вільний у всіх своїх правах. Тобі не треба шукати державного виконавця. Це особливо актуально для внутрішньо переміщених осіб: якщо ти живеш у Львові, а твій виконавець — у Херсонській чи Миколаївській області, і ще й пішов на лікарняний або звільнився. Як ти його знайдеш, щоб він натиснув кнопку, хоча ти вже все сплатив? Саме такого спрощення і стосується цей законопроєкт», — підкреслив Андрій Гайченко.

Він також наголосив, що документ не створює жодних нових підстав для стягнення житла. Квартира може бути стягнута лише у чітко визначених законом випадках—зокрема, якщо сума боргу перевищує 160 тисяч грн. Цей порядок залишається незмінним.

«Жодних нововведень у цій частині закон не містить. Усе залишається в межах чинного законодавства. І в майбутньому змін у цій частині не передбачається», — додав він.

Законопроект №14005 про спрощення виконавчого провадження через цифровізацію 4 листопада було прийнято за основу із доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116.

