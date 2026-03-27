Киевсовет раскритиковал документ о цифровизации исполнительного производства из-за рисков для должников и их жилья

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский городской совет обратился к парламенту с призывом не поддерживать законопроект № 14005 о упрощении исполнительного производства через цифровизацию.

В Киевсовете считают, что документ может создать серьезные риски для граждан, в частности предусматривает усиление механизмов автоматической блокировки средств и имущества должников даже без наложения ареста, а также допускает взыскание единственного жилья и земельного участка при наличии долга свыше 160 000 грн.

Как отметила депутат Киевсовета Алла Шлапак: «Принятие этого законопроекта в предложенной редакции может привести к массовому выселению тысяч людей, что нарушает основополагающие права человека и противоречит принципам социального государства».

По ее словам, инициатива также не учитывает социальные обстоятельства украинцев, в частности финансовую нагрузку на пенсионеров и внутренне перемещенных лиц.

По мнению городского совета, выполнение судебных решений является важным, однако оно должно происходить с соблюдением баланса между эффективностью взыскания долгов и защитой прав граждан.

В свою очередь заместитель Министра юстиции Андрей Гайченко ранее указывал, что евроинтеграционный законопроект № 14005 о цифровизации исполнительного производства не вводит никаких новых правил, ограничений или оснований для взыскания жилья. Его ключевая норма — автоматическое исключение лица из Единого реестра должников сразу после погашения задолженности.

Андрей Гайченко отмечал, что законопроект предусматривает, что все ограничения и обременения будут сниматься автоматически, без необходимости дополнительного обращения к государственному исполнителю. Таким образом, это должно значительно упростить процедуру для граждан и уменьшить нагрузку на исполнительную службу. По словам заместителя министра, нововведение позволит оперативно обновлять статус граждан, полностью выполнивших свои долговые обязательства, и значительно упростит работу государственных исполнителей.

«Единственное, что внедряет законопроект — это автоматическое исключение человека из реестра должников после погашения задолженности. Таким образом, ты заплатил — и ты свободен во всех своих правах. Тебе не нужно искать государственного исполнителя. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц: если ты живешь во Львове, а твой исполнитель — в Херсонской или Николаевской области, и еще и ушел на больничный или уволился. Как ты его найдешь, чтобы он нажал кнопку, хотя ты уже все оплатил? Именно такого упрощения и касается этот законопроект», — подчеркнул Андрей Гайченко.

Он также отметил, что документ не создает никаких новых оснований для взыскания жилья. Квартира может быть взыскана только в четко определенных законом случаях — в частности, если сумма долга превышает 160 тысяч грн. Этот порядок остается неизменным.

«Никаких нововведений в этой части закон не содержит. Все остается в рамках действующего законодательства. И в будущем изменений в этой части не предусматривается», — добавил он.

Законопроект №14005 об упрощении исполнительного производства через цифровизацию 4 ноября был принят за основу с доработкой положений в соответствии с ч.1 ст.116.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.