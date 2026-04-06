  1. Законодавство
  2. / В Україні

Строки проходження процедур банкрутства для бізнесу планують скоротити удвічі за «фаст-треком»

22:36, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Малий бізнес зможе пройти процедуру банкрутства за фаст-треком, і тоді вартість її відкриття буде коштувати вдвічі менше, а строки на всі процедури — удвічі коротші.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт № 15024, який передбачає спрощення процедур банкрутства для малого бізнесу.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомив заступник голови комітету, народний депутат Олексій Мовчан, ідеться про скорочення строків проходження процедури та зменшення її вартості удвічі.

За його словами, сьогодні розгляд справи про банкрутство може тривати в середньому до трьох з половиною років, а лише відкриття процедури обходиться бізнесу приблизно у 150 тисяч гривень, тоді як загальні витрати можуть сягати мільйонів.

«Загальні процедури банкрутства є надто складними для малого бізнесу, навіть заходити в цю процедуру іноді дуже дорого й довго для малих підприємств. Розгляд може тривати в середньому три з половиною роки, і цю процедуру треба супроводжувати. Тільки вхід, щоб відкрити процедуру, зараз коштує близько 150 тис. грн, а загалом це можуть бути мільйони гривень. Тому ми пропонуємо запровадити спрощену процедуру для малого бізнесу в межах наявних процедур банкрутства», - пояснив нардеп.

Законопроєкт пропонує запровадити спрощену процедуру для малого бізнесу, яка дозволить:

  • скоротити строки проходження процедур удвічі;
  • зменшити вартість відкриття банкрутства вдвічі;
  • запровадити так званий «фаст-трек» для підприємств.

«Малий бізнес зможе пройти процедуру банкрутства за фаст-треком, і тоді вартість її відкриття буде коштувати вдвічі менше, а строки на всі процедури будуть удвічі коротші. Тобто можна все пройти швидше, щоб оновитися й повернутися назад у бізнес. Якщо ж ти розумієш, що відновлення бізнесу неможливе, то тоді відбувається ліквідація, і ти виходиш з бізнесу та забуваєш про свої борги назавжди», - пояснив депутат.

У парламенті наголошують, що ініціатива є частиною плану Ukraine Facility та відповідає євродирективі, яка стосується спрощених процедур банкрутства.

За словами депутата, ухвалення реформи планують завершити до кінця 2026 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]