Строки проходження процедур банкрутства для бізнесу планують скоротити удвічі за «фаст-треком»

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт № 15024, який передбачає спрощення процедур банкрутства для малого бізнесу.

Як повідомив заступник голови комітету, народний депутат Олексій Мовчан, ідеться про скорочення строків проходження процедури та зменшення її вартості удвічі.

За його словами, сьогодні розгляд справи про банкрутство може тривати в середньому до трьох з половиною років, а лише відкриття процедури обходиться бізнесу приблизно у 150 тисяч гривень, тоді як загальні витрати можуть сягати мільйонів.

«Загальні процедури банкрутства є надто складними для малого бізнесу, навіть заходити в цю процедуру іноді дуже дорого й довго для малих підприємств. Розгляд може тривати в середньому три з половиною роки, і цю процедуру треба супроводжувати. Тільки вхід, щоб відкрити процедуру, зараз коштує близько 150 тис. грн, а загалом це можуть бути мільйони гривень. Тому ми пропонуємо запровадити спрощену процедуру для малого бізнесу в межах наявних процедур банкрутства», - пояснив нардеп.

Законопроєкт пропонує запровадити спрощену процедуру для малого бізнесу, яка дозволить:

скоротити строки проходження процедур удвічі;

зменшити вартість відкриття банкрутства вдвічі;

запровадити так званий «фаст-трек» для підприємств.

«Малий бізнес зможе пройти процедуру банкрутства за фаст-треком, і тоді вартість її відкриття буде коштувати вдвічі менше, а строки на всі процедури будуть удвічі коротші. Тобто можна все пройти швидше, щоб оновитися й повернутися назад у бізнес. Якщо ж ти розумієш, що відновлення бізнесу неможливе, то тоді відбувається ліквідація, і ти виходиш з бізнесу та забуваєш про свої борги назавжди», - пояснив депутат.

У парламенті наголошують, що ініціатива є частиною плану Ukraine Facility та відповідає євродирективі, яка стосується спрощених процедур банкрутства.

За словами депутата, ухвалення реформи планують завершити до кінця 2026 року.

