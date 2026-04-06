Сроки прохождения процедур банкротства для бизнеса планируют сократить вдвое по «фаст-треку»

22:36, 6 апреля 2026
Малый бизнес сможет пройти процедуру банкротства по фаст-треку, и тогда стоимость ее открытия будет вдвое ниже, а сроки всех процедур — вдвое короче.
Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №15024, который предусматривает упрощение процедур банкротства для малого бизнеса.

Как сообщил заместитель председателя комитета, народный депутат Алексей Мовчан, речь идет о сокращении сроков прохождения процедуры и уменьшении ее стоимости вдвое.

По его словам, сегодня рассмотрение дела о банкротстве может длиться в среднем до трех с половиной лет, а только открытие процедуры обходится бизнесу примерно в 150 тысяч гривен, тогда как общие расходы могут достигать миллионов.

«Общие процедуры банкротства слишком сложны для малого бизнеса, даже вход в эту процедуру иногда очень дорогой и длительный для малых предприятий. Рассмотрение может длиться в среднем три с половиной года, и эту процедуру нужно сопровождать. Только вход, чтобы открыть процедуру, сейчас стоит около 150 тыс. грн, а в целом это могут быть миллионы гривен. Поэтому мы предлагаем внедрить упрощенную процедуру для малого бизнеса в рамках существующих процедур банкротства», — пояснил нардеп.

Законопроект предлагает внедрить упрощенную процедуру для малого бизнеса, которая позволит:

  • сократить сроки прохождения процедур вдвое;
  • уменьшить стоимость открытия банкротства вдвое;
  • внедрить так называемый «фаст-трек» для предприятий.

«Малый бизнес сможет пройти процедуру банкротства по фаст-треку, и тогда стоимость ее открытия будет вдвое ниже, а сроки всех процедур — вдвое короче. То есть можно все пройти быстрее, чтобы обновиться и вернуться обратно в бизнес. Если же ты понимаешь, что восстановление бизнеса невозможно, тогда происходит ликвидация, и ты выходишь из бизнеса и забываешь о своих долгах навсегда», — пояснил депутат.

В парламенте подчеркивают, что инициатива является частью плана Ukraine Facility и соответствует евродирективе, которая касается упрощенных процедур банкротства.

По словам депутата, принятие реформы планируют завершить до конца 2026 года.

