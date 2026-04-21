Арешти майна зніматимуть автоматично — підписано закон про цифровізацію виконавчого провадження

19:43, 21 квітня 2026
Документ розширює можливості автоматизованої системи: вона взаємодіятиме з банками та реєстрами для швидшого виявлення майна боржників.
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4833-IX (законопроєкт №14005), спрямований на спрощення виконавчого провадження через цифровізацію.

Документ розширює можливості автоматизованої системи виконавчого провадження. Вона взаємодіятиме з банками, фінансовими установами та державними реєстрами, що дозволить швидше виявляти майно боржників і автоматично знімати арешти після повного погашення заборгованості.

Актом вносяться зміни до Господарського процесуального та Цивільного процесуального кодексів України і законів України «Про дорожній рух», «Про нотаріат», «Про банки і банківську діяльність», «Про іпотеку», «Про депозитарну систему України», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про виконавче провадження», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Законом, зокрема, передбачено:

  • розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження щодо взаємодії виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами, небанківськими надавачами платіжних послуг тощо;
  • запровадження взаємодії між Єдиним реєстром боржників та іншими реєстрами.

Також передбачено, що у разі звернення особи за вчиненням дії щодо відчуження та/або застави майна, що належить боржнику, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників є підставою для відмови у вчиненні таких дій щодо майна боржника, крім випадків, передбачених Законом.

У разі стягнення (сплати) на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, приватного виконавця коштів, які підлягають стягненню під час виконання рішення, автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням. Це є підставою для виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з коштів/електронних грошей боржника, а також цінних паперів, що існують в електронній формі.

Додамо, що у Мін'юсті роз'яснили положення законопроєкту № 14005 про цифровізацію виконавчого провадження та спростовують поширені у публічному просторі маніпуляції.

Після ухвалення парламентом закону в інформаційному просторі з’явилися некоректні трактування його норм, зокрема щодо нібито автоматичного блокування рахунків і майна через мінімальну заборгованість.

« Фейк: якщо людина має хоча б одну гривню боргу, вона автоматично потрапляє до Єдиного реєстру боржників, а виконавці можуть без обмежень заблокувати всі її рахунки та майно.

Реальність: Закон №14005 взагалі не змінює чинних правил стягнення заборгованості: борг списується з банківського рахунку в межах суми заборгованості. Якщо борг становить одну гривню, то арешт накладається саме на одну гривню», — пояснив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

