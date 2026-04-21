Аресты имущества будут сниматься автоматически — подписан закон о цифровизации исполнительного производства

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4833-IX (законопроект №14005), направленный на упрощение исполнительного производства через цифровизацию.

Документ расширяет возможности автоматизированной системы исполнительного производства. Она будет взаимодействовать с банками, финансовыми учреждениями и государственными реестрами, что позволит быстрее выявлять имущество должников и автоматически снимать аресты после полного погашения задолженности.

Актом вносятся изменения в Хозяйственный процессуальный и Гражданский процессуальный кодексы Украины и законы Украины «О дорожном движении», «О нотариате», «О банках и банковской деятельности», «Об ипотеке», «О депозитарной системе Украины», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений», «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», «Об исполнительном производстве», «О рынках капитала и организованных товарных рынках», «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Законом, в частности, предусмотрено:

расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства по взаимодействию исполнителей с государственными органами, банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими поставщиками платежных услуг и т.д.;

внедрение взаимодействия между Единым реестром должников и другими реестрами.

Также предусмотрено, что в случае обращения лица за совершением действия по отчуждению и/или залогу имущества, принадлежащего должнику, наличие сведений о должнике в Едином реестре должников является основанием для отказа в совершении таких действий в отношении имущества должника, кроме случаев, предусмотренных Законом.

В случае взыскания (уплаты) на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы, частного исполнителя средств, подлежащих взысканию при исполнении решения, автоматизированная система исполнительного производства формирует уведомление о погашении задолженности по исполнительному производству. Это является основанием для исключения сведений о должнике из Единого реестра должников и снятия ареста с средств/электронных денег должника, а также ценных бумаг, существующих в электронной форме.

Добавим, что в Минбсте разъяснили положения законопроекта №14005 о цифровизации исполнительного производства и опровергают распространяемые в публичном пространстве манипуляции.

После принятия парламентом закона в информационном пространстве появились некорректные трактовки его норм, в частности о якобы автоматической блокировке счетов и имущества из-за минимальной задолженности.

«Фейк: если человек имеет хотя бы одну гривну долга, он автоматически попадает в Единый реестр должников, а исполнители могут без ограничений заблокировать все его счета и имущество.

Реальность: Закон №14005 вообще не меняет действующие правила взыскания задолженности: долг списывается с банковского счета в пределах суммы задолженности. Если долг составляет одну гривну, то арест накладывается именно на одну гривну», — пояснил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

