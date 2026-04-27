Кабмін хоче узаконити цифрове самооцінювання шкіл: зареєстровано законопроєкт

Кабмін пропонує унормувати використання інформаційно-комунікаційних систем для проведення самооцінювання шкіл.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 15199, який стосується змін у сфері загальної середньої освіти.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», документ передбачає внесення змін до статті 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту» та спрямований на впорядкування використання інформаційно-комунікаційних систем у школах.

Зокрема, законопроєкт пропонує на законодавчому рівні закріпити можливість застосування інформаційно-комунікаційних систем для проведення самооцінювання освітніх і управлінських процесів в закладах загальної середньої освіти.

Йдеться про аналіз процесів з метою підвищення ефективності системи забезпечення якості освіти.

Проєкт закону наразі не опубліковано.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.