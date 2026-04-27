Кабмин хочет узаконить цифровое самооценивание школ: зарегистрирован законопроект

Кабмин предлагает упорядочить использование информационно-коммуникационных систем для проведения самооценки школ.

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15199, который касается изменений в сфере общего среднего образования.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», документ предусматривает внесение изменений в статью 42 Закона Украины «О полном общем среднем образовании» и направлен на упорядочение использования информационно-коммуникационных систем в школах.

В частности, законопроект предлагает на законодательном уровне закрепить возможность применения информационно-коммуникационных систем для проведения самооценивания образовательных и управленческих процессов в учреждениях общего среднего образования.

Речь идет об анализе процессов с целью повышения эффективности системы обеспечения качества образования.

Проект закона на данный момент не опубликован.

