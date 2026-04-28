Руслан Стефанчук поставив крапку в чутках про низку норм Цивільного кодексу

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила за основу з доопрацюванням положень відповідно до ч.1 ст.116 та з урахуванням пропозицій, викладених у висновку головного комітету законопроєкт № 15150, який передбачає масштабне оновлення та системний перегляд цивільного права України.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що норму про можливість укладення шлюбу з 14 років виключено. У документі закріплено вік із 16 років.

Також не вводиться заборона на розірвання шлюбу під час вагітності дружини або протягом року після народження дитини.

Додатково в оновленій версії відсутні положення, які могли б трактуватися як примус до вступу в шлюб. Не передбачено й посилення підстав для вилучення дітей.

Глава парламенту уточнив, що положення, які стосуються дітей, батьківських прав та усиновлення, залишилися без коригувань.

Юридичний статус заручин уже закріплений у чинному законодавстві і переноситься в новий кодекс без змін.

Крім того, норма про шлюб як союз чоловіка і жінки залишається незмінною, оскільки закріплена в Конституції України.

За словами спікера, саме положення, що викликали найбільшу критику, було виключено з фінальної версії документа.

Ще з нової редакції вилучено норму, що визначала як підставу для розлучення небажання мати дітей.

