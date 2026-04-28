Руслан Стефанчук поставил точку в слухах о ряде норм Гражданского кодекса

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что норма о возможности заключения брака с 14 лет исключена. В документе закреплен возраст с 16 лет.

Также не вводится запрет на расторжение брака во время беременности жены или в течение года после рождения ребенка.

Дополнительно в обновленной версии отсутствуют положения, которые могли бы трактоваться как принуждение к вступлению в брак. Не предусмотрено и усиление оснований для изъятия детей.

Глава парламента уточнил, что положения, касающиеся детей, родительских прав и усыновления, остались без изменений.

Юридический статус помолвки уже закреплен в действующем законодательстве и переносится в новый кодекс без изменений.

Кроме того, норма о браке как союзе мужчины и женщины остается неизменной, поскольку закреплена в Конституции Украины.

По словам спикера, именно положения, вызвавшие наибольшую критику, были исключены из финальной версии документа.

Еще из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

