Руслан Стефанчук поставил точку в слухах о ряде норм Гражданского кодекса

19:49, 28 апреля 2026
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла за основу с доработкой положений в соответствии с ч. 1 ст. 116 и с учетом предложений, изложенных в заключении главного комитета, законопроект № 15150, который предусматривает масштабное обновление и системный пересмотр гражданского права Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что норма о возможности заключения брака с 14 лет исключена. В документе закреплен возраст с 16 лет.

Также не вводится запрет на расторжение брака во время беременности жены или в течение года после рождения ребенка.

Дополнительно в обновленной версии отсутствуют положения, которые могли бы трактоваться как принуждение к вступлению в брак. Не предусмотрено и усиление оснований для изъятия детей.

Глава парламента уточнил, что положения, касающиеся детей, родительских прав и усыновления, остались без изменений.

Юридический статус помолвки уже закреплен в действующем законодательстве и переносится в новый кодекс без изменений.

Кроме того, норма о браке как союзе мужчины и женщины остается неизменной, поскольку закреплена в Конституции Украины.

По словам спикера, именно положения, вызвавшие наибольшую критику, были исключены из финальной версии документа.

Также «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Гражданском кодексе впервые пропишут правила опровержения распространенной в интернете информации.

Еще из новой редакции исключена норма, которая определяла нежелание иметь детей как основание для расторжения брака.

Кроме того, новый проект Гражданского кодекса Украины № 15150 содержит ряд новелл, в частности по урегулированию вопросов посмертного отцовства.

