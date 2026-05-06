Бюджетний комітет Ради рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військових

11:48, 6 травня 2026
Законопроект передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету.
У середу, 6 травня, парламентський Комітет з питань бюджету розглянув проект змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету (№15167) і рекомендував Верховній Раді прийняти його одразу за основу і в цілому. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Голосування в Раді очікується 12 травня.

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим.

Верховна Рада України ЗСУ військові військовий збір

