Бюджетний комітет Ради рекомендував спрямовувати військовий збір на зарплати військових

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету.

Фото: 24tv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 6 травня, парламентський Комітет з питань бюджету розглянув проект змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування військового збору до спеціального фонду держбюджету (№15167) і рекомендував Верховній Раді прийняти його одразу за основу і в цілому. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Голосування в Раді очікується 12 травня.

Законопроект передбачає, що з 1 січня 2027 року і до кінця третього повоєнного року, військовий збір буде зараховуватися не до загального, а до спеціального фонду держбюджету. Це понад 200 млрд грн в рік, які будуть спрямовувати винятково на виплату грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розглядає три моделі справляння військового збору, одна з них — збільшення виплат військовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.