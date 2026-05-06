Бюджетный комитет Рады рекомендовал направлять военный сбор на зарплаты военнослужащих

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета.

В среду, 6 мая, парламентский Комитет по вопросам бюджета рассмотрел проект изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления военного сбора в специальный фонд госбюджета (№15167) и рекомендовал Верховной Раде принять его сразу за основу и в целом. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Голосование в Раде ожидается 12 мая.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2027 года и до конца третьего послевоенного года военный сбор будет зачисляться не в общий, а в специальный фонд госбюджета. Это более 200 млрд грн в год, которые будут направляться исключительно на выплату денежного обеспечения военнослужащих ВСУ.

