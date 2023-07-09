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  1. Суспільство

9 липня: яке сьогодні свято та головні події

09:29, 9 липня 2023
В Україні відзначають День рибалки.
9 липня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: desktopbackground.org
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У неділю, 9 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

9 липня - Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

В Україні відзначають День рибалки, в Аргентині - День незалежності, в Австралії - День Конституції.

Міжнародний день знищення стрілецької зброї

В ООН його започаткували у 2001 році, щоб нагадати про загрозу, яку несе надмірне накопичення стрілецької зброї та легких озброєнь для миру та безпеки.

День рибалки

День рибалки заснували в червні 1995 року указом президента Леоніда Кучми. Мета свята полягає в підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються в рибній ловлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки цього дня зустрічають свято на березі за вудкою.

Яке сьогодні церковне свято:

9 липня - день пам'яті преподобного Давида Солунського. Його постригли в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. Пізніше він побудував собі окремий курінь неподалік Солуні, де і прожив близько 70 років. Щодня Давид Солунський молився і дотримувався суворого посту, знемагав від холоду або спеки. За це Бог послав йому дар зцілення. Протягом усього життя він лікував людей і давав їм цінні поради.

Календар важливих подій в Україні та світі за 9 липня:

1357 рік — король Карл IV закладає в Празі Карлов міст через Влтаву;

1686 рік — сім європейських держав створюють Аугсбурзьку лігу з метою зупинити експансію Королівства Франція в Західній Європі;

1789 рік — Національні збори у Королівстві Франція проголошують себе Установчими;

1811 рік — велика пожежа на Подолі у Києві;

1816 рік — Аргентина оголошує незалежність від Іспанської імперії;

1877 рік — перший фінал тенісного турніру у Вімблдоні, переможцем стає Спенсер Гір;

1900 рік — Королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створюють нову державу Федерацію Австралії;

1955 рік — засновують Пагуошський рух учених за мир, роззброєння і міжнародну безпеку;

1955 рік — знаменита рок-н-рольна пісня "Rock Around the Clock" займає перше місце в Американському чарті "Білбоард";

1961 рік — у Вінніпегу (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 рік — в околицях села Хрестище проводять перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 рік — Організація Африканської Єдності, об'єднуюча 53 держави Африки, офіційно перетворена в Африканський союз;

2006 рік — фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині;

2018 рік — саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписують угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

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