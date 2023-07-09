9 июля: какой сегодня праздник и главные события

В Украине отмечают День рыбака.

Фото: desktopbackground.org

В воскресенье, 9 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

9 июля – Международный день уничтожения стрелкового оружия.

В Украине отмечают День рыбака, в Аргентине – День независимости, в Австралии – День Конституции.

Международный день уничтожения стрелкового оружия

В ООН он был начат в 2001 году, чтобы напомнить об угрозе, которую несет чрезмерное накопление стрелкового оружия и легких вооружений для мира и безопасности.

День рыбака

День рыбака учредили в июне 1995 года указом президента Леонида Кучмы. Цель праздника состоит в поддержке сотрудников рыбного хозяйства. В этот день соревнуются в рыбной ловле, проходят мастер-классы и обучающие семинары. Рыбаки в этот день встречают праздник на берегу за удочкой.

Какой сегодня церковный праздник:

9 июля – день памяти преподобного Давида Солунского. Его постригли в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия. Позже он построил себе отдельный шалаш недалеко от Солуни, где и прожил около 70 лет. Каждый день Давид Солунский молился и соблюдал строгий пост, изнемогал от холода или жары. За это Бог послал ему дар исцеления. В течение всей жизни он лечил людей и давал им ценные советы.

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 июля:

1357 год – король Карл IV закладывает в Праге Карлов мост через Влтаву;

1686 год — семь европейских государств создают Аугсбургскую лигу с целью остановить экспансию Королевства Франция в Западной Европе;

1789 год — Национальное собрание в Королевстве Франция провозглашают себя Учредительными;

1811 год — большой пожар на Подоле в Киеве;

1816 год – Аргентина объявляет независимость от Испанской империи;

1877 год — первый финал теннисного турнира в Уимблдоне, победителем становится Спенсер Гир;

1900 год – Королева Виктория одобряет Закон об образовании Австралийской федерации, на основании которого создают новое государство Федерацию Австралии;

1955 год – основывают Пагуошское движение ученых за мир, разоружение и международную безопасность;

1955 год — знаменитая рок-н-рольная песня "Rock Around the Clock" занимает первое место в Американском чарте "Билбоард";

1961 год – в Виннипеге (Канада) открывают памятник Т. Г. Шевченко;

1972 год – в окрестностях села Крестище проводят первый в Украине ядерный взрыв (подземный);

2002 год — Организация Африканского Единства, объединяющая 53 государства Африки, официально преобразована в Африканский союз;

2006 год — финальный матч чемпионата мира по футболу в Германии;

2018 год — саммит Украина-ЕС, между Украиной и ЕИБ подписывают соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

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