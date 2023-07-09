Как ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы, — объяснили в ОК «Юг»

Кассетные боеприпасы будут наносить российским оккупантам значительно большие потери.

Кассетные боеприпасы будут полезны для Украины в отпоре российской агрессии. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Использование этих боеприпасов и рассмотрение этой ситуации со стороны мирового сообщества говорит о высоком уровне доверия нашей армии и понимании того, что максимальное соблюдение принципов международного гуманитарного права будет осуществлено. Мы не укрываем ковровым способом там, где есть местное население, где могут пострадать гражданские. Это будет использовано, в частности для того, чтобы выставить баланс сил. Мы имеем дело с армией, которая превышает нашу по количеству, имеем дело со страной-террористкой, где население в 5 раз больше.

Скорее всего, использование этих снарядов будет характерно для открытых территорий – там, где будут вестись боевые действия за конкретные территории и продвижение. Что касается непосредственно нашей линии фронта сейчас, это река Днепр, и ее особенность состоит в том, чтобы сохранить местное население, находящееся на той стороне, но выбить врага как можно дальше. Для нас сейчас важнее высокоточное оружие, которое позволит уничтожать только оккупантов», - сказала она.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что Штаты предоставят Украине кассетные боеприпасы в рамках военной помощи.

Позже в Пентагоне сообщили, что войдет в новый пакет помощи Украине на $800 млн, кроме кассетных боеприпасов.

Президент США Джо Байден признал, что ему непросто далось решение одобрить передачу Украине кассетных боеприпасов, но он считает это правильным решением в условиях нехватки артиллерийских снарядов.

Также Резников назвал пять принципов, которые Украина будет придерживаться при применении кассетных боеприпасов.

Против предоставления Украине кассетных боеприпасов выступили против Испания, Великобритания и Канада.

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