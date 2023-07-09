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  1. В Україні

Як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси, — пояснили в ОК «Південь»

09:45, 9 липня 2023
Касетні боєприпаси завдаватимуть російським окупантам значно більших втрат.
Як ЗСУ використовуватимуть касетні боєприпаси, — пояснили в ОК «Південь»
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Касетні боєприпаси будуть корисними для України у відсічі російської агресії. Про це повідомила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Використання цих боєприпасів і розгляд цієї ситуації збоку світової спільноти говорить про високий рівень довіри нашій армії і розуміння, що максимальне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права буде здійснено. Ми не вкриваємо килимовим способом там, де є місцеве населення, де можуть постраждати цивільні. Це буде використано, зокрема, для того, щоб виставити баланс сил. Ми маємо справу з армією, яка перевищує нашу за кількістю, маємо справу з країною-терористкою, де населення в 5 разів більше.

Скоріш за все, використання цих снарядів буде притаманно для відкритих територій - там, де будуть вестись бойові дії за конкретні території і просування. Що стосується безпосередньо нашої лінії фронту зараз, це річка Дніпро, і її особливість полягає в тому, щоб зберегти місцеве населення, яке перебуває на тому боці, але вибити ворога якомога далі.  Для нас зараз важливіша високоточна зброя, яка дозволить нищити тільки окупантів», - сказала вона.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Штати нададуть Україні касетні боєприпаси у рамках військової допомоги. 

Згодом у Пентагоні повідомили, що увійде до нового пакета допомоги Україні на $800 млн, крім касетних боєприпасів. 

Президент США Джо Байден визнав, що йому непросто далось рішення схвалити передання Україні касетних боєприпасів, та він вважає це правильним рішенням в умовах нестачі артилерійських снарядів.

Також Резніков назвав п'ять принципів, яких Україна дотримуватиметься під час застосування касетних боєприпасів.

Проти надання Україні касетних боєприпасів виступили проти Іспанія, Британія та Канада.

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