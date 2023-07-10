У Польщі з’явилася онлайн-платформа для захисту прав українців

На платформі українським шукачам притулку роз’яснюються їхні права.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Польщі запустили онлайн-платформу для захисту прав українців. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

«Це один із розділів сайту Міжнародного комітету порятунку (IRC). У ньому українським шукачам притулку роз’яснюються їхні права. Зокрема, щоб орієнтуватися на ринку праці та вберегтися від недобросовісних роботодавців.

Також тут можна отримати додаткові відомості або юридичну підтримку від партнерів.

Крім того, надати консультації можуть у Центрах підтримки й інтеграції.

Вони розташовані:

- м. Познань: вул. Товарова, 35/3A, 61-896. Звернутися можна з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected];

- м. Катовіце: вул. Хожовська, 6 (перший поверх), 40-101. Працює з понеділка до п’ятниці з 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected]», - сказано у повідомленні.

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