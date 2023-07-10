У жахливій ДТП на Київщині загинула дворічна дитина, фото

46-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

Фото: поліція Київщини

У Бучанському районі Київської області внаслідок ДТП за участю нетверезого водія загинув дворічний хлопчик, ще двоє дітей і четверо дорослих дістали травми. Про це повідомила поліція Київської області.

ДТП сталася близько 23:00 у суботу, 8 липня, у центрі села Ніжиловичі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda, 46-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

Водій та шестеро пасажирів, які перебували в авто, отримали ушкодження різної тяжкості. Серед них троє дітей - віком 15, 8 і 2 років. Найменший хлопчик помер у кареті швидкої допомоги, - зазначили в поліції.

Фото: поліція Київщини

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