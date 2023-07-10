В жутком ДТП на Киевщине погиб двухлетний ребенок, фото

46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с деревом.

Фото: полиция Киевщины

В Бучанском районе Киевской области в результате ДТП с участием нетрезвого водителя погиб двухлетний мальчик, еще двое детей и четверо взрослых получили травмы. Об этом сообщила полиция Киевской области.

ДТП произошло около 23:00 в субботу, 8 июля, в центре села Ніжиловичі. По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda, 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с деревом.

«Водитель и шестеро пассажиров, находившихся в авто, получили повреждения различной тяжести. Среди них трое детей - в возрасте 15, 8 и 2 лет. Самый маленький мальчик умер в карете скорой помощи», - отметили в полиции.

Фото: полиция Киевщины

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