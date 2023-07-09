Джо Байдена «поймали» во время загорания на пляже, видео

Президента США и его близких заметили на пляже.

Фото: dailymail.co.uk

Президент США Джо Байден был замечен на пляже. Он наслаждался отдыхом на пляже у своего дома в штате Делавер вместе со своей женой Джилл и 22-летней внучкой Финнеган, передает Daily Mail.

Как пишет издание, президент США и его близкие проводили время под стражей отряда специальных служб.

Несмотря на присутствие президента и его телохранителей, другие отдыхающие на пляже продолжали спокойно наслаждаться солнечным днем.

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