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Джо Байдена «піймали» під час засмагання на пляжі, відео

21:43, 9 липня 2023
Президента США та його близьких помітили на пляжі.
Джо Байдена «піймали» під час засмагання на пляжі, відео
Фото: dailymail.co.uk
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Президента США Джо Байдена помітили на пляжі. Він насолоджувався відпочинком на пляжі поблизу свого будинку в штаті Делавер разом зі своєю дружиною Джилл та 22-річною онукою Фіннеган, передає Daily Mail.

Як пише видання, президент США та його близькі проводили час під вартою загону спеціальних служб.

Попри присутність президента та його охоронців, інші відпочивальники на пляжі продовжували спокійно насолоджуватися сонячним днем.

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