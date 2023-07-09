Джо Байдена «піймали» під час засмагання на пляжі, відео

Президента США та його близьких помітили на пляжі.

Фото: dailymail.co.uk

Президента США Джо Байдена помітили на пляжі. Він насолоджувався відпочинком на пляжі поблизу свого будинку в штаті Делавер разом зі своєю дружиною Джилл та 22-річною онукою Фіннеган, передає Daily Mail.

Як пише видання, президент США та його близькі проводили час під вартою загону спеціальних служб.

Попри присутність президента та його охоронців, інші відпочивальники на пляжі продовжували спокійно насолоджуватися сонячним днем.

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