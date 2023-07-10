В Польше появилась онлайн-платформа для защиты прав украинцев

На платформе украинским искателям убежища разъясняются их права.

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Польше запустили онлайн-платформу для защиты прав украинцев. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Это один из разделов сайта Международного комитета спасения (IRC). В нем украинским искателям убежища разъясняются их права. В частности, чтобы ориентироваться на рынке труда и уберечься от недобросовестных работодателей.

Также здесь можно получить дополнительную информацию или юридическую поддержку от партнеров.

Кроме того, предоставить консультации могут в Центрах поддержки и интеграции.

Они расположены:

– г. Познань: ул. Товарная, 35/3А, 61-896. Обратиться можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected];

– г. Катовице: ул. Хожовская, 6 (первый этаж), 40-101. Работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00; e-mail: [email protected]», - говорится в сообщении.

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