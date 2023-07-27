З Днем медика: найкращі привітання у віршах, прозі та листівках

Найкращі привітання з Днем медика у прозі, віршах та в картинках дивіться у нашій добірці.

Фото: sts-mrada.gov.ua

З 2023 року в Україні День медичного працівника почали святкувати 27 липня. Раніше це свято відзначалося у третю неділю червня. Однак цього року, дату свята офіційно змінено указом Президента Володимира Зеленського.

Цього дня українці вітають лікарів, медичних сестер та медичних братів, парамедиків та інших працівників галузі охорони здоров'я. Обрати оригінальне привітання чи листівку ви можете у нашій добірці.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем медика! Бажаю не лише дбати про здоров’я навколишніх, а й берегти своє. Нехай довге життя обдарує щасливими моментами та приємними спогадами, розумінням і вдячністю людей. Успіхів у вашій справі й гарного настрою.

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Вітаю З Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення і стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання і розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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Дорогі медичні працівники, колеги! Прийміть найщиріші вітання із професійним святом. Ви представляєте одну з найшляхетніших професій, адже оберігаєте найбільший дар Господній – людське життя! У цьому жертовному, щоденному служінні часто не маєте права на спокій, відпочинок, власні емоції чи навіть страх. І вдень і вночі Ви були поруч, аби встигнути допомогти хворому! У надважкий час Ви на цілодобовій сторожі людського життя. Кожен із Вас виконує надважливу функцію лікування та порятунку українців: чи то на прийманні в поліклініці, чи в операційній. Нехай же Господь за Вашу мужність пошле міцного здоров'я та сил. Дякуємо Вам за все, ангели-охоронці в білих халатах!

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З Днем медичних працівників! Успіхів у вашому благородній і потрібній справі, здоров'я, любові, тепла і всього, що включає слово "щастя". Нехай вдома і на роботі завжди все буде гладко.

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Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не жаліючи зусиль і часу бере на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини – її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її добробут. Прийміть побажання міцного здоров'я і добробуту Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі Ваші задуми, а віра та оптимізм завжди залишаються з Вами!

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Дорогі наші лікарі та всі медичні працівники! Сьогодні в ваше свято ми бажаємо, щоб у вашому житті було більше щастя і радості! Щоб було менше хворих, але була більше зарплата! Щоб всі пацієнти видужували швидше! Щоб не виникало труднощів в роботі та в житті! Спасибі, що ви є у нас, і ми завжди можемо звернутися до вас за допомогою, адже тільки ви допомагаєте вилікуватися нам від усіх недуг та хвороб!

Привітання у віршах

Ви чиєсь життя рятуєте кожен день.

І вас привітати зі святом нам не лінь.

Бажаємо професійного вам зростання!

І нехай все в житті буде радісно і просто!

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжимо ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

Як багато є лікарів хороших,

Таких як ви – в Україні одиниці,

І з року в рік ви знову і знову

Людей рятуєте мов вправні чарівниці.

У День медика бажаю вам усього

Того, що ви бажаєте всім пацієнтам:

Здоров'я, щастя, а поганого - нічого,

Нехай у житті будуть кращі моменти!

***

Ви життя рятуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості й добрі, сто років,

Ще людям служити!

***

В день найкращих лікарів

вітаю наших докторів!

Бо надважка робота в вас —

Життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

нехай мине підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

а ангелок хай вас пильнує!

***

Ви на варті здоров'я стоїте

І всім травмам, хворобам і вірусам

Дружним хором ви "Ні!" говорите

З часів пірамід і папірусів.

І рішення ви приймаєте,

Ох, для нас вони життєво важливі!

Як боротися з хворобами знаєте

Капітани здоров'я дбайливі!

І нехай менше важких моментів

Знає ваша лікарська практика,

Нехай рятують легко пацієнтів

Стратегія, досвід і тактика.

***

День медичного працівника –

це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

священне діло, благородне.

Здоров'я нації, народу –

державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

медпрацівник з людьми завжди,

в дорогу ближню чи далеку

він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог - людина,

але від нього, як від Бога,

для зцілення украй потрібна

недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаємо для цього

свої знання, і сили, й почуття.

Привітання у листівках

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