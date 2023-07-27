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НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

Давид Арахамія зареєстрував новий законопроект про відновлення декларування чиновників

Проект передбачає, що чиновники, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію подають такі декларації не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

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НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

09:49, 27 липня 2023
НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.
НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань
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НАЗК зможе надавати роз’яснення лише з певних питань, а не з усіх. Відповідні зміни передбачені внесеним 26 липня законопроектом 9534 про відновлення декларування, авторами якого виступають народні депутати Давид Арахамія, Анастасія Радіна, Ярослав Железняк, Сергій Власенко та інші.

Так, наразі відповідно до статті 11 закону про запобігання корупції до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції входить надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб,застосування інших положень цього Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів, захисту викривачів.

Разом з тим, вказаним законопроектом передбачено цю норму змінити. А саме, НАЗК буде надавати лише роз’яснення, передбачені статтями 24, 28 Закону про запобігання корупції, рекомендації, методичну та консультаційну допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки тощо (в іншій частині норма змін не зазнає).

Нагадаємо, відповідно до статей 24 та 28 НАЗК уповноважене надати роз’яснення за письмовим зверненням особи, зазначеної у пунктах 12 частини першої статті 3 закону про запобігання корупції, у разі наявності в такої особи сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка.

Також НАЗК має право у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж 7 робочих днів роз’яснити такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона має право звернутися за роз’ясненням до НАЗК. 

Отже, НАЗК зможе надавати роз’яснення з вказаних у цих двох статтях питань. З інших питань, вочевидь, НАЗК буде надавати рекомендації, а не роз’яснення.

Автор: Наталя Мамченко

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