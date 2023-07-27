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НАПК ограничат в праве предоставлять разъяснения по всем вопросам

НАПК будет предоставлять разъяснения только по вопросам подарков и конфликту интересов по обращению чиновников и должностных лиц

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Проект предусматривает, что чиновники, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, подают такие декларации не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона.

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НАПК ограничат в праве предоставлять разъяснения по всем вопросам

09:49, 27 июля 2023
НАПК будет предоставлять разъяснения только по вопросам подарков и конфликту интересов по обращению чиновников и должностных лиц
НАПК ограничат в праве предоставлять разъяснения по всем вопросам
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НАПК сможет давать разъяснения только по определенным вопросам, а не по всем. Соответствующие изменения предусмотрены внесенным 26 июля законопроектом 9534 о возобновлении декларирования, авторами которого выступают народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Ярослав Железняк, Сергей Власенко и другие.

Так, согласно статье 11 закона о предотвращении коррупции в полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции входит предоставление разъяснений, методической и консультационной помощи по вопросам применения актов законодательства по вопросам этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов в деятельности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и приравненных к ним лиц, применение других положений настоящего Закона и принятых к его выполнению нормативно-правовых актов, защиты обличителей.

Вместе с тем указанным законопроектом предусмотрено эту норму изменить. А именно, НАПК будет предоставлять только разъяснения, предусмотренные статьями 24, 28 Закона о предотвращении коррупции, рекомендации, методическую и консультационную помощь по вопросам применения актов законодательства по вопросам этического поведения и т.д. (в другой части норма изменений не претерпевает).

Напомним, согласно статьям 24 и 28 НАПК уполномочено предоставить разъяснение по письменному обращению лица, указанного в пунктах 1, 2 части первой статьи 3 закона о предотвращении коррупции, в случае наличия у такого лица сомнений относительно возможности получения им подарка.

Также НАПК имеет право в случае получения от лица сообщения о наличии у него реального потенциального конфликта интересов в течение 7 рабочих дней разъяснить такому лицу порядок его действий по урегулированию конфликта интересов. В случае существования у лица сомнений в наличии у нее конфликта интересов она имеет право обратиться за разъяснением в НАПК.

Следовательно, НАПК сможет давать разъяснения по указанным в этих двух статьях вопросам. По другим вопросам, очевидно, НАПК будет давать рекомендации, а не разъяснения.

Автор: Наталья Мамченко

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