27 июля: какой сегодня праздник и главные события

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника.

Фото: krivbass.city

В четверг, 27 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

27 июля в Украине празднуют День медицинского работника. Профессиональный праздник был установлен Президентом Леонидом Кравчуком 3 июня 1994 года. Но в 2023 Президент Владимир Зеленский перенес дату празднования на 27 июля, чтобы она не совпадала с празднованием в россии. По словам Министерства здравоохранения Украины, «Отныне они не будут объединены этой датой с российскими убийцами, которые за время полномасштабной войны унесли жизни почти 40 медиков прямо на рабочем месте». 27 июля не забудьте поздравить всех героически спасающих других под звуки взрывов и сирен.

Также 27 июля День хождения на ходулях. Праздник посвящен древнему искусству и поощряет каждого проверить свою координацию и равновесие, попробовав веселое, но достаточно сложное занятие. Ходение на ходулях непростых цирковых номеров, оно имеет очень богатую историю и использовалось практически во всех частях света.

А еще 27 июля День рождения гамбургера. В США это блюдо считается одним из национальных символов. Хотя фарш и котлеты появились в кулинарии очень давно, но гамбургер — это не просто котлета, а сочетание ее с разрезанной булочкой. И именно это изобретение считается чисто американским. Правда, существует немало претендентов на авторство гамбургера. Одним из них является Чарли Нагрин из штата Висконсин. В 1885 г. он торговал гамбургскими стейками на ярмарке, но торговля была дряблой, потому что горячие котлеты было довольно трудно есть на ходу. Чарли недолго думал и разместил котлету между двумя кусками булочки.

Какой сегодня церковный праздник

27 июля в церковном календаре – день памяти апостола Акилы. Жил он в Риме в I веке вместе с супругой Прискиллой. В то время императором был Клавдий, изгонявший из столицы всех евреев. Поэтому семейной паре пришлось покинуть город. Переехав в Коринфу, Акила встретил апостола Павла и стал его учеником. Позже вместе с супругой принял крещение. Супруги помогали распространять христианство в Ираклии, где Акила стал епископом, а его жена была помощницей. Убили их обоих язычники, которым не понравилось, что супруги исповедуют христианство.

Календарь важных событий за 27 июля:

971 год — подписан мирный договор между князем Святославом и византийским императором Цимисхием;

1054 год — Сивард оккупирует Королевство Шотландия, чтобы помочь Малкольму III в борьбе против Макбета, который узурпировал власть, принадлежавшую отцу Малкольма — королю Дункану I;

1147 год — Климентия Смолятича избирают митрополитом русской (украинской) церкви;

1214 год — битва при Бувине;

1532 год — общеимперский рейхстаг в Регенсбурге утверждает первый общеимперский уголовный и уголовно-процессуальный кодекс «Каролина»;

1586 год — английский мореплаватель Уолтер Рели впервые завозит в Королевство Англия табак из американской колонии в Виргинии;

1606 год — в Порт-Рояле основывают первую в Канаде постоянную французскую колонию;

1656 год — философа Б. Спинозу отлучают от еврейской общины и выгоняют из его дома в Амстердаме за еретические взгляды;

1672 год — гетман Петр Дорошенко разбивает войско Речи Посполитой возле Четвертиновки;

1675 год — османы штурмом берут Збараж;

1694 год — актом парламента учрежден Банк Англии;

1830 год — во Франции начинается Июльская революция;

1834 год — открывают Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко);

1890 год — застрелился голландский художник Винсент ван Гог;

1900 год — американский гастроном Луи Лессинг в своем родном городе Нью-Гейвен продает первый гамбургер;

1921 год — Фредерик Грант Бантинг выступает с докладом о получении инсулина;

1936 год — создают Институт истории Украины;

1953 год — в Пханмунджоме подписывают соглашение о перемирии на Корейском полуострове, которое положило конец боевым действиям Корейской войны;

1974 год — президент США Ричард Никсон обвинен в препятствии правосудию, после того как он отказался отдать пленки с информацией, связанной с вотергейтским скандалом;

1991 год — в Киеве создают Союз офицеров Украины;

2002 год — «Скниловская трагедия» (во время авиашоу на Скниловском аэродроме (Львов) терпит крушение самолет Су-27, убив 77 и ранив более 400 человек), крупнейшая в истории катастрофа на авиашоу;

2006 год — примерно в 16:00 в Секретариате Президента созывают Общенациональный круглый стол по инициативе Президента Украины;

2006 год — Intel представляет первый процессор линейки Core 2;

2012 год — открываются XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне.

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