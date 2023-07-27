27 липня: яке сьогодні свято та головні події

27 липня в Україні святкують День медичного працівника.

Фото: krivbass.city

У четвер, 21 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

27 липня в Україні святкують День медичного працівника. Професійне свято було встановлено Президентом Леонідом Кравчуком 3 червня 1994 року. Але 2023 року Президент Володимир Зеленський переніс дату святкування на 27 липня, щоб вона не співпадала зі святкуванням у росії. За словами Міністерства охорони здоров'я України «Відтепер вони не будуть об’єднані цією датою з російськими вбивцями, які за час повномасштабної війни забрали життя майже 40 медиків просто на робочому місці». 27 липня не забудьте привітати всіх тих, хто героїчно рятують інших під звуки вибухів і сирен.

Також 27 липня День ходіння на хідлях. Свято присвячене стародавньому мистецтву і заохочує кожного перевірити свою координацію і рівновагу, спробувавши веселе, але досить складне заняття. Ходіння на хідлях — непростий цирковий номер, він має дуже багату історію і використовувався практично в усіх частинах світу.

А ще 27 липня День народження гамбургера. В США цю страву вважають одним з національних символів. Хоча фарш і котлети з'явилися в кулінарії дуже давно, але гамбургер — це не просто котлета, а поєднання її з розрізаною булочкою. І саме цей винахід вважається суто американським. Щоправда існує чимало претендентів на авторство гамбургера. Одним із них є Чарлі Нагрін зі штату Вісконсін. 1885 року він торгував гамбургзькими стейками на ярмарку, але торгівля була в'ялою, тому що гарячі котлети було досить важко їсти на ходу. Чарлі недовго думав і розмістив котлету між двома шматками булочки.

Яке сьогодні церковне свято

27 липня в церковному календарі – день пам’яті апостола Акили. Жив він у Римі в I столітті разом із дружиною Прискиллою. В той час імператором був Клавдій, який виганяв зі столиці всіх євреїв. Через це сімейній парі довелося покинути місто. Переїхавши до Коринфи, Акила зустрів апостола Павла і став його учнем. Пізніше разом із дружиною прийняв хрещення. Подружжя допомагало поширювати християнство в Іраклії, де Акила став єпископом, а його дружина помічницею. Вбили їх обох язичники, яким не сподобалося, що подружжя сповідує християнство.

Календар важливих подій за 27 липня:

971 рік — підписаний мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;

1054 рік — Сівард окуповує Королівство Шотландія, щоб допомогти Малкольму ІІІ в боротьбі проти Макбета, який узурпував владу, що належала батькові Малкольма — королю Дункану І;

1147 рік — Климентія Смолятича обирають митрополитом руської (української) церкви;

1214 рік — битва при Бувіні;

1532 рік — загальноімперський рейхстаг у Регенсбурзі затверджує перший загальноімперський кримінальний і кримінально-процесуальний кодекс «Кароліну»;

1586 рік — англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить в Королівство Англія тютюн із американської колонії у Вірджинії;

1606 рік — в Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;

1656 рік — філософа Б. Спінозу відлучають від єврейської громади і виганяють з його дому в Амстердамі за єретичні погляди;

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1675 рік — османи штурмом беруть Збараж;

1694 рік — актом парламенту заснований Банк Англії;

1830 рік — у Франції починається Липнева революція;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

1890 рік — застрелився голландський художник Вінсент ван Ґоґ;

1900 рік — американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 рік — Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;

1936 рік — створюють Інститут історії України;

1953 рік — у Пханмунджомі підписують угоду про перемир'я на Корейському півострові, яка поклала край бойовим діям Корейської війни;

1974 рік — президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 рік — у Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 рік — «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 рік — приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою Президента України;

2006 рік — Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 рік — відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

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