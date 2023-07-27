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Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури банкрутства на час воєнного стану

09:16, 27 липня 2023
В Україні запроваджується окрема процедура банкрутства для бізнесу на час воєнного стану.
Зеленський підписав закон щодо спрощення процедури банкрутства на час воєнного стану
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У середу, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський підписав закон (7442) щодо спрощення процедури банкрутства для бізнесу на час воєнного стану.

Як зазначається в пояснювальній записці, метою документу є спрощення доступу до процедур банкрутства суб’єктів господарювання, які стали неплатоспроможними через повномасштабну збройну агресію рф, до судових процедур банкрутств.

Згідно з документом:

на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його скасування збори та комітет кредиторів можуть проводитися дистанційно,

господарський суд зможе продовжувати строки проведення засідань;

зупиняється нарахування відсотків на зобов’язання боржника перед кредиторами, які реструктуризовані згідно з планом санації чи плану реструктуризації боргів;

справу про банкрутство (неплатоспроможність), коли неплатоспроможність зумовлена бойовими діями, може бути відкрито за заявою боржника без виплати авансової винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду.

Закон також дозволяє арбітражним керуючим здійснювати свої повноваження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) без додаткового звернення до господарського суду. Це зменшить строки розгляду справ і витрат, пов’язаних з їх розглядом.

Крім того, передбачено забезпечення вимог кредиторів завдяки арешту майна не лише боржника, а й майна осіб, які несуть з боржником субсидіарну чи солідарну відповідальність.

Раніше ми детально писали про даний закон.

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