Литва може припинити автобусне сполучення з Білоруссю

Литва може піти на таке рішення через ризики для громадян країни.

Фото: TV3

Литва розглядає варіант припинення автобусних перевезень до Білорусі, повідомляє TV3.

Як зазначає видання, таке прохання Міністерство транспорту Литви надіслало до департаменту державної безпеки.

У зверненні сказано, що у разі визнання таких рейсів ризиковими, то в країні «вживатимуть певних заходів для скорочення або припинення пасажирських перевезень, що здійснювалися досі».

В Адміністрації безпеки транспорту Литви повідомляють, що зараз курсує 66 автобусних маршрутів до Білорусі або через Білорусь - там працює 11 литовських та 22 білоруські перевізники.

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