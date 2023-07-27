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Литва может прекратить автобусное сообщение с Беларусью

09:51, 27 июля 2023
Литва может пойти на такое решение из-за рисков для граждан страны.
Литва может прекратить автобусное сообщение с Беларусью
Фото: TV3
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Литва рассматривает вариант прекращения автобусных перевозок в Беларусь, передает TV3.

Как отмечает издание, такую просьбу Министерство транспорта Литвы направило к департаменту государственной безопасности.

В обращении сказано, что в случае признание таких рейсов рисковыми, то в стране «будут принимать определенные меры для сокращения или прекращения осуществлявшихся до сих пор пассажирских перевозок».

В Администрации безопасности транспорта Литвы сообщают, что сейчас курсирует 66 автобусных маршрутов в Беларусь или через Беларусь - там работает 11 литовских и 22 белорусских перевозчика.

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