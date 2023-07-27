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С Днем медика: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках

10:10, 27 июля 2023
Лучшие поздравления с Днем медика в прозе, стихах и картинках смотрите в нашей подборке.
С Днем медика: лучшие поздравления в стихах, прозе и открытках
Фото: sts-mrada.gov.ua
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С 2023 года в Украине День медицинского работника начали праздновать 27 июля. Ранее этот праздник отмечался в третье воскресенье июня. Однако в этом году дата праздника официально изменена указом Президента Владимира Зеленского.

В этот день украинцы поздравляют врачей, медицинских сестер и медицинских братьев, парамедиков и других работников здравоохранения. Выбрать оригинальное поздравление или открытку можно в нашей подборке.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем медика! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть долгая жизнь одарит счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Удачи в вашем деле и хорошего настроения.

***

Поздравляю С Днем медицинского работника! Желаю, чтобы ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день являлся шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!

***

Дорогие медицинские работники, коллеги! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Вы представляете одну из самых благородных профессий, ведь оберегаете величайший дар Господень – человеческую жизнь! В этом жертвенном, ежедневном служении часто не имеете права на покой, отдых, собственные эмоции или даже страх. И днем и ночью Вы были рядом, чтобы успеть помочь больному! В тяжелое время Вы на круглосуточной страже человеческой жизни. Каждый из Вас выполняет сверхважную функцию лечения и спасения украинцев: на приеме в поликлинике или в операционной. Пусть же Господь за ваше мужество пошлет крепкого здоровья и сил. Спасибо Вам за все, ангелы-хранители в белых халатах!

***

С Днем медицинских работников! Удачи в вашем благородном и нужном деле, здоровье, любви, тепле и всем, что включает слово "счастье". Пусть дома и на работе всегда все будет гладко.

***

Выражаем самые теплые слова благодарности представителям самой гуманной в мире профессии, тем, кто не жалея усилий и времени берет на себя тяжелое бремя человеческой боли и страданий, оберегает самое ценное, что есть у человека – его жизнь. Ведь здоровье нации является базовым условием нормального развития страны, ее благосостояния. Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким. Пусть сбудутся все Ваши планы, а вера и оптимизм всегда остаются с Вами!

***

Дорогие наши врачи и все медицинские работники! Сегодня в ваш праздник мы желаем, чтобы в вашей жизни было больше счастья и радости! Чтобы было меньше больных, но была больше зарплата! Чтобы все пациенты поправлялись быстрее! Чтобы не возникало трудностей в работе и жизни! Спасибо, что вы у нас, и мы всегда можем обратиться к вам за помощью, ведь только вы помогаете вылечиться нам от всех недугов и болезней!

Поздравления в стихах

Вы чью-то жизнь спасаете каждый день.
И вас поздравить с праздником нам не лень.
Желаем профессионального вам роста!
И пускай все в жизни будет радостно и просто!

***

Без врача мы никак и никуда,
к врачу бежим мы в случае беды,
жизнь свою и родных доверяем,
труд врачей все мы уважаем.
С днем врача тебя поздравляю,
здоровья крепкого желаю!
Пусть легкой будет жизнь,
проблемы все уйдут в небытие!

***

Как много врачей хороших,
Таких как вы – в Украине единицы,
И из года в год вы снова и снова
Людей спасаете как искусные волшебницы.
В День медика желаю вам всего
То, что вы хотите всем пациентам:
Здоровья, счастья, а плохого – ничего,
Пусть в жизни будут лучшие моменты!

***

Вы жизнь спасаете,
Лечите каждый день,
Кашель, насморк и мигрень,
Поможете на свет,
Малыши родиться,
И сердцу старенькому,
Ровно в груди биться.
Дай вам Бог за это здоровье,
Самим не болеть,
В радости и добрые, сто лет,
Еще людям служить!

***

В день лучших врачей
поздравляю наших докторов!
Ибо сверхтрудная работа у вас
Жизнь спасаете постоянно.
Желаю вам на каждый день радости
пусть пройдет коварная беда.
Пусть радость каждый день дарит,
а ангелок пусть вас бодрствует!

***

Вы на страже здоровья стоите
И всем травмам, болезням и вирусам
Дружественным хором вы "Нет!" говорите
Со времен пирамид и папирусов.
И решение вы принимаете,
Ох, для нас они жизненно важны!
Как бороться с болезнями знаете
Капитаны здоровья бережны!
И пусть меньше трудных моментов
Знает ваша врачебная практика,
Пусть легко спасают пациентов
Стратегия, опыт и стратегия.

***

День медицинского работника
это, действительно, праздник всенародный.
В честь людей, в чьих руках
священное дело, благородное.
Здоровье нации, народа –
государственное дело нелегкое,
Но это дело от века
есть сущность и медработника.
И в день, и в ночь, в мороз и в жару
медработник с людьми всегда,
в дорогу ближнюю или дальнюю
он больным идет на помощь.
Медработник не Бог – человек,
но от него, как от Бога,
для лечения крайне нужна
немощным людям помощь.
И дай нам, Боже, всем надолго
здоровой, безоблачной жизни.
Мы людям отдаем для этого
свои знания и силы, и чувства.

Поздравления в открытках

 

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