Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Міністерство фінансів повідомило, чому призначення нових суддів у 2024 році може стати проблемою

Матеріально-технічне забезпечення нових суддів поки що не передбачене проектом бюджету на 2024 рік.

Можливість надсилання суду процесуального документу на офіційний email, а не через Електронний кабінет, - позиція ВП ВС

Чи може фізична особа подати заяву чи позов на офіційну електронну скриньку суду, а не через Електронний суд, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

На посаду судді КСУ від Верховної Ради претендує член ЦВК Олександра Кармаза

Відомий перший кандидат в судді Конституційного Суду від парламенту – це член Центральної виборчої комісії.

Стало відомо, хто увійде до Дорадчої групи, що відбиратиме кандидатів в судді Конституційного Суду, від парламенту

Завершився строк прийому документів на члена Дорадчої групи експертів, яка фільтруватиме майбутніх суддів Конституційного Суду – від Верховної Ради опубліковано дані лише про одну кандидатуру.

Етична рада визначила графік співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

Співбесіди з кандидатами від науковців-правників відбудуться з 5 по 10 жовтня.

  1. Суспільство

Компанія Apple додала українську мову в застосунок для перекладів

21:08, 27 вересня 2023
Тепер застосунок підтримує 20 мов, зокрема й українську.
Компанія Apple додала українську мову в застосунок для перекладів
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Компанія Apple додала у свій перекладач українську мову. Про це повідомляє AIN.

Так, Apple у 2020 році створила власний застосунок для перекладу, який можна завантажити на iPhone та iPad. І зараз вона додала туди українську мову.

Тепер застосунок підтримує 20 мов, зокрема й українську. Оновлення відбулося одночасно з виходом нової мобільної операційної системи iOS 17.

Видання зазначає, що обговорення про необхідність включити українську мову до перекладача почалося ще взимку 2022 року.

Раніше ми писали, що у Франції призупинили продаж iPhone 12: причина у випромінюванні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Фріс
    Ігор Фріс
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ян Бескровний
    Ян Бескровний
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Любов Токмілова
    Любов Токмілова
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Савицька
    Наталія Савицька
    суддя Сумського окружного адміністративного суду