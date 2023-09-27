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У Ростові-на-Дону «судять» 24 азовців, які захищали Маріуполь від російської агресії

15:14, 27 вересня 2023
24 воїнам полку «Азов» росіяни інкримінують так зване «силове захоплення влади» та «участь в терористичній організації».
У Ростові-на-Дону «судять» 24 азовців, які захищали Маріуполь від російської агресії
Джерело фото: slovoidilo
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У середу, 27 вересня, у Ростові-на-Дону проходить судилище над 24-ма захисниками Маріуполя з полку «Азов» за обвинуваченнями в захваті влади та участі в терористичній організації, – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, російська влада намагається засудити Героїв до довічного ув'язнення за оборону Маріуполя під час війни.

«24 Героя росіяни будуть засуджувати по пожиттємвого ув’язнення лише за те, що вони боронили свою (нашу) країну. Їм інкріменують ст. 278 («Насильственный захват власти») и ст. 205.5 («Участие в террористической организации») Кримінального кодексу росії», – йдеться у повідомленні.

Він також зазначив, що це є свідченням боязких спроб російського режиму уникнути розгляду цих справ у Гаазькому міжнародному кримінальному суді. В Гаазькому суді також розглядають справи щодо викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалося повернути на контрольовану Україні територію.

«Ще раз. Громадянам України країна-окупант інкримінує захват влади в Україні. Якщо був якийсь більший цинізм до цього, то тут остаточне дно. Це пряма та відверта відповідь путінського боязливого режиму розпочати слухання в Гаазькому міжнародному кримінальному суді, де сьогодні опитували викрадених з Маріуполя дітей, яких вдалось повернути», – додав Андрющенко.

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