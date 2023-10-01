Якою буде погода у жовтні: з’явився прогноз

На початку місяця температура знизиться, у другій декаді стане ще холодніше.

Погода у жовтні в Україні очікується помірно теплою та з невеликою кількістю опадів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.

За його словами, жовтень на величезних теренах Європи найімовірніше виявиться теплим, навіть у порівнянні з новими кліматичними нормами.

«У нашій країні з перших чисел жовтня відбудеться зниження температури повітря, починаючи із західних та північних областей на 4-7 °С, проте середньодобові значення все одно перевищуватимуть норму», - каже синоптик.

Опадів, за його даними, прогнозується мало, оскільки переважання високого атмосферного тиску сприятиме розмиванню атмосферних фронтів та хмарності у їх межах.

У другій декаді місяця очікується розвиток потужного антициклону над північним сходом Європи та його поступове зміщення у більш південні широти. Оскільки в його межах циркулюватимуть свіжі повітряні маси арктичного походження, температурний фон відчутно знизиться.

«У цей період Україна також відчує перший подих Арктики, особливо східні та північні області. Температура знизиться вночі до заморозків, а вдень ледь перевищуватиме +13…+16 °С. Відповідно, ймовірність опадів виявиться мінімальною», - прогнозує синоптик.

Після 18-20 жовтня, за його словами, спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря та падіння атмосферного тиску. Зросте ймовірність дощів та суттєво збільшиться кількість хмарності.

Також, за словами синоптика, у жовтні очікується бабине літо.

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