Як оформити пенсію дистанційно українцям, які виїхали за кордон

Громадяни, що досягли пенсійного віку, у тому числі й ті, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсію дистанційно.

Джерело фото: facebook.com/MLSP.gov.ua

Українці, що досягли пенсійного віку, у тому числі й ті, які виїхали за кордон, можуть оформити пенсію дистанційно. Щоби зробити це, потрібно здійснити кілька кроків, зазначили у Мінсоцполітики.

Так, передусім варто зайти на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України та обрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитися з інформацією на екрані та натиснути «Вхід».

Для подальших кроків – увійдіть до особистого кабінету. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Його отримують також онлайн і безоплатно (інструкція).

Увійти можна і за допомогою ДіяПідпису.

Після входу до кабінету:

У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування – оберіть зручний спосіб отримання повідомлень, щоби знати про статус своєї заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, яку будете отримувати.2. Заповніть анкету-опитування та поставте позначку про надання згоди на передачу й обробку персональних даних. Долучіть скан-копії необхідних документів (із їхнім переліком ви ознайомилися перед формуванням заяви). На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії – перевірте усі дані. У разі потреби – відредагуйте їх. Натисніть кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

Вашу заяву опрацюють упродовж 10 днів, а за результатами розгляду ви отримаєте повідомлення в обраний спосіб.

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