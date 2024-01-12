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  1. В Україні

У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч тим, хто підпише контракт з ДШВ чи морською піхотою

10:46, 12 січня 2024
Львів'янам, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень, повідомив мер Андрій Садовий.
У Львові виплачуватимуть по 50 тисяч тим, хто підпише контракт з ДШВ чи морською піхотою
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У Львові вирішили мотивувати добровольців до армії виплатами. Тим львів'янам, які підпишуть контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ чи морською піхотою, виплатять по 50 тисяч гривень. Про це повідомив мер Андрій Садовий.

Відповідне рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні на виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - зазначив Андрій Садовий.

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